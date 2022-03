WSG-Trainer Silberger fordert: „Müssen uns in allen Bereichen steigern“

Ein Bild sagt manchmal auch mehr als tausend Worte. Und so saß WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger gestern bei der üblichen Wochen-PK alleine am Rednerpult, sinnbildlich hat sich nach den jüngsten Leistungen keiner einen Platz an der Sonne verdient. „Wir müssen langsam, aber sicher in die Gänge kommen, die Frühjahrssaison ist bis jetzt leistungstechnisch und vom Gesamtbild, Stichwort Trainingsbedingungen, durchwachsen“, hält Silberberger vor dem Hartberg-Spiel mit der Devise „verlieren verboten“ fest.