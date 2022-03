Frauentag: Einer von 365!

Mit dem Engagement in der Politik bringen viele Frauen aus der Wirtschaft heute ihr Wissen und ihre gestalterische Stimme auch in die Weiterentwicklung unseres Landes ein. Sie sind damit nicht nur beispielgebend für viele junge Frauen der neuen Generation, sondern stellen sich voller Selbstbewusstsein, Empathie und Verantwortungsbewusstsein in die erste Reihe.