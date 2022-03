Dänen randalierten in Bus in St. Anton: 19-Jähriger verletzte sich bei Flucht

St. Anton am Arlberg – Zwei Dänen im Alter von 18 und 19 Jahren hatten am Donnerstagabend die Türe eines Busses in St. Anton beschädigt. Dies meldete der Busfahrer gegen 21.20 Uhr telefonisch der Polizei. Die Jugendlichen flüchteten zu Fuß in Richtung alter Rendlbahn.