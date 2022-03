"Russisches Roulette" in Hopfgarten: 24-Jähriger mit Luftdruckwaffe verletzt

Hopfgarten – Dass Gewaltspiele nicht lustig sind, mussten am Donnerstagnachmittag zwei Männer in Hopfgarten schmerzlich feststellen. Die beiden hatten laut Polizei gegen 16 Uhr "Russisches Roulette" mit einer Luftdruckwaffe gespielt. Dabei schoss ein 19-Jähriger einem 24-Jährigen in den Fuß. Der Ältere wurde dabei verletzt. Wie schwer, ist nicht bekannt.