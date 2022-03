Lermoos – Ein siebenjähriger, niederländischer Bub ist am Freitagvormittag beim Skifahren im Skigebiet Grubigstein bei Lermoos bei einem Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Deutschen schwer am Bein verletzt worden. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Reutte geflogen. Der Deutsche überstand die Kollision unverletzt. (TT.com)