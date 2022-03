Sanktionen gegen Russland: Investoren verlieren Milliarden

Ausländische Geldhäuser haben laut Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ein Russland-Risiko von etwa 120 Milliarden Dollar. In Europa sind italienische und französische Banken am stärksten betroffen – jeweils mit etwas über 25 Milliarden Dollar. Das Engagement von US-Banken summiert sich auf 14,7 Milliarden Dollar.

BP will seine Beteiligung am russischen Öl-Riesen Rosneft aufgeben. Auf Rosneft entfallen rund die Hälfte der Öl- und Gasreserven von BP und ein Drittel der Produktion. Die Veräußerung der Beteiligung von 19,75 Prozent wird nach Angaben des britischen Unternehmens zu Belastungen führen und bis zu 25 Milliarden Dollar kosten.

Shell gibt alle Tätigkeiten in Russland auf. Die Entscheidung, russische Gemeinschaftsunternehmen zu verlassen, werde zu Abschreibungen führen. Der Ölkonzern hatte dort Ende 2021 rund drei Milliarden Dollar an Vermögenswerten.

Der norwegische Staatsfonds – der größte der Welt – hat den Wert seiner in Russland gehaltenen Vermögenswerte in Höhe von rund drei Milliarden Dollar überwiegend abgeschrieben. Der Fonds war Ende 2021 in Russland über Aktien an 51 Unternehmen beteiligt. Die wertvollsten davon waren Gazprom, Sberbank und Lukoil, also eine Bank und zwei Energiekonzerne. (APA/Reuters)