Innsbruck – In der Nacht auf Freitag wurden in der Purtschellerstraße in Innsbruck mindestens elf Autos beschädigt. Laut Polizei wurden der Lack der Fahrzeuge zerkratzt und Dellen in die Karosserie geschlagen. Wer für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist, steht noch nicht fest. (TT.com)