Skifahrer rutschten in St. Anton 60 Meter ab: Mutter und Sohn verletzt

St. Anton am Arlberg – Eine 47-jährige Frau und ihr elfjähriger Sohn sind am Freitagvormittag bei einem Unfall im freien Skiraum in St. Anton verletzt worden. Zu dem Vorfall kam gegen 11.15 Uhr, als die Eltern mit ihren drei Söhnen von der "Arlbergfilmrinne" vom Galzig kommend in Richtung St. Christoph fahren wollten.