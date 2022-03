Intensive Schulung für Vermieter im Pillerseetal

Fieberbrunn – Seit zehn Jahren betreut Vermietercoach Michael Hain im TVB PillerseeTal die Mitgliedsbetriebe. Zahlreiche Schulungen, Exkursionen und Beratungsgespräche koordiniert der Hochfilzener jedes Jahr – mit Erfolg, wie die Zahlen belegen: Die gerade in jüngster Zeit so wichtige Onlinebuchung konnte auf über 250 Betriebe ausgeweitet werden.

Nun erhält Hain Unterstützung durch Eva Schwaiger, die im Infobüro in Fieberbrunn Vermieter und Gäste betreut. Hain sieht immer noch großen Handlungsbedarf: „Es geht vor allem darum, den Onlineauftritt der Betriebe auf der ,Kitzbüheler Alpen‘-Webseite auszubauen, um alle Vorteile dieser mächtigen Plattform zu nutzen.“ Die Vermieter werden deshalb von Schwaiger und Hain hinsichtlich Preisgestaltung, Text-Bild-Einsatz, relevanter Themen und Buchbarkeit geschult. Parallel dazu sind Info-Veranstaltungen, wie etwa das Vermieterfrühstück mit Speed-Dating oder Rezeptionisten-Schulungen, geplant.

Das Ziel der Qualitäts- bzw. Preissteigerung und damit der Steigerung der Wertschöpfung insgesamt soll aber kein reines Regionsthema bleiben. Um ein größeres Angebot an Schulungsmaßnahmen und mehr Know-how-Transfer zu schaffen, ziehen die Kitzbüheler-Alpen-Marketing-Regionen auch im Bereich des Fortbildungsprogrammes an einem Strang. „Wir haben wirklich wegweisende Projekte, wie etwa die ÖBB-Kooperation, auf die Beine gestellt. Mit dem gemeinsamen Seminarkalender wollen wir auch in diesem Bereich die gemeinsamen Synergien nutzen“, erläutert TVB-Geschäftsführer Armin Kuen. (TT, mm)