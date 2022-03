Kein Lkw-Fahrverbot? Transit bleibt Thema im Drautal

Lienz – Die kürzlich vom Land Tirol präsentierte Studie zum Schwerverkehrsaufkommen im Drautal soll keine ausreichende Grundlage für ein Lkw-Fahrverbot bieten. Im Mai 2021 wurde entlang der B100 Drautalstraße eine 48-stündige Fahrzeugverfolgung mit insgesamt 16 automatischen Erfassungsgeräten durchgeführt, und zwar zwischen der Anschlussstelle Lendorf in Kärnten und der Staatsgrenze bei Sillian. LHStv. Ingrid Felipe sagte zum Ergebnis: „Die Daten zeigen, dass ein mögliches Lkw-Fahrverbot auf der B100 Drautalstraße im besten Fall fünf bis zehn Prozent, also zwischen 70 und 80 Lkw pro 24 Stunden, betreffen und damit das Gesamtverkehrsaufkommen an Werktagen nur um rund 0,7 Prozent reduzieren würde.“ Die Tiroler NEOS mit ihrem Verkehrssprecher Andreas Leitgeb wollen das nicht so einfach hinnehmen: „Jeder einzelne Lkw weniger auf der Straße entlastet die Anrainer. Wenn Wohl und Gesundheit der Bevölkerung nicht oberste Priorität haben, müssen wir die rechtlichen Grundlagen überdenken.“