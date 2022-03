Mazdas neue Elektrifizierungsoffensive hat begonnen

Klagenfurt – Ein Totgesagter kehrt tatsächlich in diesem Jahr zurück: Es ist der Wankelmotor, auch Kreiskolbenmotor genannt. Mazda hat mit ihm unterschiedliche Erfahrungen gemacht, zuletzt im vor einigen Jahren eingestellten Sportcoupé RX-8. Nun ist er gesetzt für ein MX-30-Derivat. Der MX-30 ist bisher als reines Elektroauto im Sortiment der Japaner, in der zweiten Jahreshälfte erhält er mit einem Wankelmotor und einem Benzintank mehr Reichweite.

In der Tat hat sich Mazda lange zögerlich gezeigt, als es um die Einführung von alternativen Antrieben ging – nun ist mit der Zurückhaltung endgültig Schluss, denn bis 2025 will der Hersteller nicht weniger als 13 neue Modelle auf den Markt bringen. Fünf davon sind Hybride, fünf gar Plug-in-Hybride, drei sind reine Elektroautos. Zudem arbeitet Mazda an einer neuen Plattform, die für Elektroautos gedacht ist – sie wird in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zum Einsatz kommen. Zuvor darf sich eine andere neue Plattform in Szene setzen – nämlich jene skalierbare Basis mit Fokus auf Heckantrieb und Allrad. Auf ihr wird Mazda das über dem CX-5 positionierte CX-60 bauen, ein Midsize-SUV, das Mazdas Einstieg ins Plug-in-Hybrid-Geschäft darstellt. Im nächsten Jahr folgt der noch größere CX-80, konzipiert als Siebensitzer. Was heuer noch relevant sein dürfte: ein Facelift des Mazda6 (Limousine und Sport Combi). (hösch)