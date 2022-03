Welle der Hilfsbereitschaft für die Ukraine in Schwaz

Schwaz – Durch die Mithilfe vieler Menschen konnten kurzfristig mehr als 100 Paletten mit Hilfsgütern in Schwaz für die Menschen der Ukraine bepackt werden. „Derzeit sind die Transporte unterwegs in Richtung rumänischer sowie polnischer Grenze. Von dort werden die Güter gemeinsam mit den lokalen Behörden und dem Roten Kreuz weiter verteilt“, weiß Verena Mayrhofer von der Kommunikationsabteilung der Stadtgemeinde. Bei der von drei Privatpersonen initiierten Aktion halfen immer mehr Menschen und Organisationen mit, darunter die Schwazer Feuerwehr mit Kdt. Gert Delazer. Auch der Schwazer Bürgermeister setzte für die Aktion alle Hebel in Bewegung: Die Marienapotheke spendete Schmerzmittel und Antibiotika um rund 8000 €, das Krankenhaus rund 100 Decken. Delazer: „Der Sattelzug nach Polen, den die Firma Nothegger zur Verfügung stellte, war gleich voll. Es wurden dann noch fünf Klein-Lkw mit Spenden an die rumänisch-ukrainische Grenze geschickt, deren Kosten die Stadtgemeinde übernahm.“