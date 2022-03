Prozess in Innsbruck um Pflegedefizit bei Kranker

Dass ein betreuuungsbedürftiges Familienmitglied für Angehörige in vieler Weise herausfordernd sein kann, zeigte am Freitag ein Prozess am Landesgericht wegen Vernachlässigens einer wehrlosen Person. Angeklagt war ein 58-jähriger Küchengehilfe. Ab 2018 war es mit der Gesundheit seiner Lebensgefährtin steil bergab gegangen. Schmerzen in den Beinen und permanente Migräneattacken fesselten die Frau ans Haus.