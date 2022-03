Nehammer will das Heer aufrüsten, SPÖ fordert Milizübungen

Wien – „Mindestens ein Prozent des BIP“, also der Wirtschaftsleistung des Landes: Diese neue Messlatte für das Heeresbudget nennt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in der Süddeutschen Zeitung. Anders ausgedrückt wären das 4,3 Milliarden Euro statt bisher 2,7 Mrd. Euro pro Jahr. Die türkis-grüne Bundesregierung käme damit einer Forderung nach, die von der Opposition mehrfach erhoben wurde. Zuletzt wurde der Zustand des Budesheeres nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wieder Thema. Auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine deutliche Erhöhung des Verteidigungsbudgets angekündigt.

Bereits vorige Woche hat sich in Wien der Nationale Sicherheitsrat mit den Folgen des Ukraine-Kriegs beschäftigt. Alle Parteien stimmten einer Erhöhung des Wehrbudgets und einer Wiederherstellung der umfassenden Landesverteidigung zu.

Auch SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer will ein Prozent vom BIP für das Heer. Seine Forderungen gehen aber über das Geld hinaus. Geht es nach ihm, kehren auch die verpflichtenden Übungen für die Miliz zurück, also das frühere Modell sechs plus zwei Monate – und damit eine Verlängerung des Wehrdienstes.