„My World, My Love, Paris“ von Oska: Weltuntergang in Paris

Die 25-jährige Oska (Maria Burger) macht auf ihrer aktuellen Tour auch Halt in Tirol: am 11. März in der Bäckerei in Innsbruck.

Zweifel und ein düsterer Grundton durchziehen den zwölf Songs starken Longplayer, der dennoch nicht auf seine erhellenden Augenblicke vergisst. Im Titelsong macht sich ein Paar auf, um vor der untergehenden Welt zu flüchten. In Paris bröckelt schon der Turm, Edith Piaf singt weiter. Statt „Je ne regrette rien“ bereut das Ich ganz offensichtlich: „Oh, I wish we made something of it / My world, my love, Paris“, singt Oska dort. Für eine bessere Welt steht die Sängerin auch in „Responsibility“ ein – wenn schon nicht jetzt, so doch für nächste Generationen.