14-Jähriger als mutmaßlicher Serien-Brandstifter in Innsbruck ausgeforscht

Innsbruck – In Innsbruck kam es am Freitagnachmittag und -abend zu mehreren Mülleimerbränden. Gegen 17.43 wurde aus einem Hinterhof in der Museumstraße der Brand von sechs Kunststoffmülleimern gemeldet. Durch die Brände wurden neben den Kunststoffeimern und einer Glasüberdachung und mehrere Fahrräder beschädigt. Es entstand ein Schaden in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.