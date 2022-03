Long-Covid in Tirol: Was wir über Corona-Langzeitfolgen wissen

Viele Menschen leider auch noch Wochen und Monate nach einer Covid-19-Erkrankung an den Folgen. Mittlerweile wurden rund 200 Symptome erfasst, die zum so genannten Long-Covid gezählt werden können. Doch was versteht man eigentlich konkret darunter? Wie erholen sich Betroffene nach einem schweren Covid-19-Verlauf? Wann ist eine ärztliche Abklärung ratsam und welche Untersuchungen sind erforderlich? An wen können sich Betroffene wenden? Die Pneumologin Judith Löffler-Ragg von der Medizinischen Universität Innsbruck steht uns Rede und Antwort.