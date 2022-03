Mazda2 Hybrid: Wer ausleiht, der gedeiht

Ossiach – Im internationalen Vergleich zählt sich Mazda eher zu den kleineren Herstellern. Das bedeutet: Manches kann das Unternehmen selbst kreieren, manches muss es zukaufen. Als besonders sensibel für die Branche gilt normalerweise die Antriebstechnik. Und hier hat Mazda immer wieder eigene Zeichen setzen können, etwa mit der Verwendung des seltenen Wankelmotors oder mit selbstzündenden Benzinmotoren (Skyactiv X). Gleichwohl ist sich das Management nicht zu schade, auch bei der Konkurrenz anzuklopfen und um Leihgaben zu bitten. Das Resultat dieser Bemühungen ist der nun auf dem Markt lancierte Mazda2 Hybrid. Der ist im Wesentlichen nichts anderes als ein leicht adaptierter Yaris Hybrid. Mazda profitiert folglich von der Hybridexpertise, die sich Toyota in den vergangenen drei Jahrzehnten intensiv erarbeitet hat. Entsprechend sollten die Basisdaten des Mazda2 Hybrid nicht wirklich überraschen: Zum Einsatz kommen ein Benzin- und ein Elektromotor, die zusammen 116 PS leisten und am Prüfstand lediglich 3,8 Liter Treibstoff je 100 Kilometer in Anspruch nehmen. Der CO2-Ausstoß beläuft sich auf 87 Gramm je Kilometer.

Und in der Praxis: Da fährt der Mazda2 Hybrid zumindest annähernd so sparsam wie prophezeit. Bei der ersten Ausfahrt rund um Kärntner Seen zeigte der Bordcomputer 5,0 Liter Durchschnittsverbrauch je 100 Kilometer an, inklusive eines größeren Autobahnanteils. Das Zusammenspiel der beiden Aggregate mit dem stufenlosen Getriebe und dem Vorderradantrieb geht ruhig vonstatten, bei stärker durchgedrücktem Gaspedal wird der Verbrennungsmotor erwartungsgemäß lauter. Vor allem im Stadtverkehr fährt der Mazda2 Hybrid teilweise immer wieder rein elektrisch, was hilft, den Benzinkonsum nach unten zu drücken.