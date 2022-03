Briefe an Roxanne: „Cyrano“ mit Peter Dinklage neu verfilmt

Innsbruck – Cyrano de Bergerac ist ein Meister der Worte und des Schwertes. Nur seine wahren Gefühle zeigt der Zyniker nicht so leicht. Deshalb bleibt er bei der charismatischen Roxanne auch ewig in der „Friend Zone“. Doch dann greift er zur Feder und schreibt poetische Liebesbriefe an sie – für den unbeholfenen jungen Kadetten Christian.