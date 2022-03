Studie: Europa könnte nächsten Winter ohne russisches Gas auskommen

Österreich will LNG aus Golfemiraten als Ersatz für russisches Gas

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Sonntag und Montag gemeinsam mit Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Rohstoffministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar. Bei den kurzfristig angesetzten Gesprächen geht es vor allem um die Lieferung von LNG (Flüssigerdgas) aus den Golfemiraten an Österreich, um künftig unabhängiger von russischem Gas zu werden.

Am Sonntag will Köstinger außerdem in Abu Dhabi mit dem Industrieminister der VAE, Sultan Bin Ahmad Sultan Al Jaber, eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) über eine Zusammenarbeit im Bereich Grüner Wasserstoff unterzeichnen. Der Minister ist auch CEO der staatlichen Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Die ADNOC ist mit dem österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV bereits eng verbunden. Gemeinsam mit der OMV-Chemietochter Borealis betreibt die ADNOC das Kunststoff-Joint-Venture Borouge. Borealis selbst gehört zu 75 Prozent der OMV und zu 25 Prozent der staatlichen VAE-Beteiligungsgesellschaft Mubadala. An der OMV hält Mubadala 24,9 Prozent der Anteile, 31,5 Prozent der OMV-Anteile hält die österreichische Staatsholding ÖBAG. Darum wird die Regierungsdelegation aus Wien auch von Vertretern der OMV begleitet.