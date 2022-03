Taliban-Innenminister Haqqani zeigte erstmals öffentlich sein Gesicht

Islamabad/Kabul – Der Innenminister der in Afghanistan herrschenden Taliban, Sirajuddin Hakkani, hat am Samstag beier einer öffentlichen Zeremonie erstmals seit der Machtübernahme der radikalen und militanten Islamisten im vergangenen August sein Gesicht gezeigt. Haqqani, der als "globaler Terrorist" auf der Fahndungsliste der USA steht, nahm an der Abschlussfeier für einige hundert frisch ausgebildete Polizisten an der Akademie in Kabul teil, die von lokalen TV-Sendern übertragen wurde.