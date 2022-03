Zdouc im Kontiolahti-Sprint 19., Sieg an Hermann

Kontiolahti – Die österreichischen Biathletinnen haben beim Weltcup-Sprint am Samstag in Kontiolahti keinen Spitzenplatz erreicht und somit eine gute Ausgangslage für das Verfolgungsrennen am Sonntag verpasst. Dunja Zdouc kam als beste ÖSV-Athletin auf Rang 19, die 28-jährige Kärntnerin hatte 1:01,9 Minuten Rückstand auf die siegreiche Deutsche Denise Hermann. Lisa Hauser, der drei Fehlschüsse unterliefen, kam auf Platz 26.