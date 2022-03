1300 Menschen demonstrierten in Innsbruck für den Frieden

Innsbruck – Vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck haben am frühen Samstagabend im Rahmen einer Kundgebung laut Polizeiangeben rund 1.300 Menschen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und für den Frieden demonstriert. Veranstaltet wurde die Friedenskundgebung vom Friedensforum Innsbruck. Mit Kerzen und Musikeinlagen wurde der ukrainischen Bevölkerung in diesem "sinnlosen Krieg" gedacht.