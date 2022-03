IAEA-Chef: Iran-Ermittlungen enden nur, wenn Teheran kooperiert

Am Samstag kam ein weiterer Stolperstein hinzu: Russland, dass in Wien mit am Verhandlungstisch sitzt, verknüpfte die Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Krieges mit dem Iran-Deal, wie die staatliche russische Agentur Tass berichtete. Der Entwurf zur Wiederherstellung des Atomabkommens von 2015 liegt fast fertig auf dem Tisch: Er sieht vor, dass Washington Sanktionen gegen den Iran aufhebt und Teheran sein Atomprogramm wieder stark einschränkt. Damit soll die Entwicklung von iranischen Nuklearwaffen verhindert werden. Moskaus Außenminister Sergej Lawrow forderte am Samstag zusätzlich Garantien von den USA, dass Russland nicht benachteiligt werde, wenn Washington seine international gültigen Iran-Sanktionen aufhebt. (APA, dpa)