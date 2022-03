Auch Herren-Chef Puelacher tritt ab, ÖSV will Tiroler halten

Die Frage bleibt, in welcher Funktion. Einen Bürojob schloss der 57-Jährige jedenfalls aus. „Das ist nicht meins. Ich werde nicht in einem Büro sitzen und Excel-Tabellen schreiben oder Fluglisten erstellen.“

Bereits bei den Olympischen Spielen hätte er seine Zukunfts-Entscheidung getroffen und in Innsbruck am Donnerstag vergangener Woche ein Gespräch mit Sportdirektor Anton Giger geführt. „Es war kein einfaches, aber ein gutes Gespräch. Mit viel Diskussionsstoff. Am Ende habe ich Toni gesagt, dass ich meine Arbeit mit Ende der Saison beende.“ Anschließend habe er ÖSV-Präsidentin Stadl-ober und Generalsekretär Scherer informiert.