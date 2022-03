TI und VC Tirol verloren erstes Viertelfinale

Graz – Für die Damen von TI-wellwasser-volley setzte es gestern ebenso wie für den VC Tirol zum Auftakt der Viertelfinalserie der Austrian Volleyball League (AVL) eine Niederlage. Die TI-Damen mussten sich in Graz im ersten Spiel der „Best of three“-Serie mit 1:3 (23, -20, -17, -16) geschlagen geben. Kommenden Samstag (16.30 Uhr) sind die Steirerinnen in Innsbruck zum Rückspiel zu Gast, ein entscheidendes drittes Spiel wäre am Tag darauf ebenfalls in Innsbruck.