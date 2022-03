Ganghoferlauf als Startschuss: Langläufer wieder in der Spur

Am Fuße der Hohen Munde machten sich gut 400 Klassik-Starter ...

Leutasch – Die Veranstalter des Ganghoferlaufs in Leutasch rieben sich gestern zufrieden die Hände. Bei idealen Langlauf-Bedingungen konnte man an Tag eins der Öffnung – mit de facto keinen Covid-19-Maßnahmen mehr – rund 400 Teilnehmer auf der klassischen Strecke begrüßen.

... sowie 180 Kinder in Leutasch zur Loipe auf.

Dazu kamen erfreulicherweise noch 180 Kinder, die beim Mini-Ganghoferlauf mehr oder weniger in die Welt des Loipensports hineinschnuppern konnten. Der Sport fand also wortwörtlich wieder in die Spur.