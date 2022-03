Ehrwald – Ein 20-Jähriger schlug am Samstagabend gegen 23 Uhr in einem Lokal in Ehrwald einem 32-Jährigen einen Bierkrug ins Gesicht. Dieser zerbrach, wodurch der Deutsche tiefe Schnittwunden im Gesicht erlitt, berichtet die Polizei. Der einheimische Angreifer verletzte sich an der Hand. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)