Nassereith – Zu einem Schwelbrand kam es am Samstagabend gegen 23 Uhr in einem Einfamilienhaus in Nassereith. Auslöser dürfte laut Polizei ein überhitztes Ofenrohr gewesen sein. Die Feuerwehr löschte den Brand, niemand wurde verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar. (TT.com)