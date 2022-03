Ski Alpin live! So steht es akutell beim Riesentorlauf der Damen in Lenzerheide

Olympiasiegerin Sara Hector führt das Feld beim Riesentorlauf in Lenzerheide nach dem ersten Durchgang an. Mikaela Shiffrin könnte heute in Sachen Gesamtweltcup "Big Points" einfahren, weil Konkurrentin Petra Vlhova ausschied. Beste ÖSV-Läuferin: Katharina Truppe auf Rang sechs. Mit uns seid ihr bei der Entscheidung live dabei!