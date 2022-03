Messerattacke in Jerusalem - Polizei: Palästinensischer Angreifer tot

Jerusalem – Bei einer Messerattacke in der Altstadt von Jerusalem ist in der Nacht auf Sonntag nach Polizeiangaben der palästinensische Angreifer getötet worden. Der 19-Jährige habe versucht, Polizisten an einem der Tore zur Altstadt mit einem Messer anzugreifen, teilte die israelische Polizei mit. Diese hätten das Feuer eröffnet und den Mann erschossen. Zwei Polizisten seien bei dem Vorfall verletzt worden.