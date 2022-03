Kilde holte bei Heimspiel Super-G-Sieg und Kristallkugel, Mayer am Podest

Aleksander Aamodt Kilde hatte am Sonntag beim Heimspiel in Kvitfjell gleich doppelt Grund zum Jubeln: Der Norweger gewann den Super-G vor dem Kanadier James Crawford und ÖSV-Läufer Matthias Mayer und sicherte sich zudem die kleine Kristallkugel in der Disziplinenwertung.