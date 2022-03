17-Jährige in Innsbruck bei Versuch, fahrenden Zug zu stoppen, überrollt

Innsbruck – Beim Versuch, einen fahrenden Zug zum Anhalten zu bewegen, wurde eine 17-Jährige Sonntagfrüh in Innsbruck schwer verletzt.

Der Zug in Richtung Telfs – Pfaffenhofen hatte sich gegen 6.30 Uhr am Westbahnhof in Bewegung gesetzt, als die Jugendliche gegen die Waggontüre klopfte und probierte, diese zu öffnen.