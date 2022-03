Oberbeirsteiner verzichtet auf Stichwahl: Schmid neuer Bürgermeister von Wattens

Wattens – Wattens – Was haben Völs und Wattens gemeinsam? In beiden Marktgemeinden verzichten die amtierenden ÖVP-Bürgermeister nach Niederlagen ihrer Listen überraschend auf einen Antritt in der Stichwahl. Nach Erich Ruetz in Völs (die TT berichtete) hat gestern Abend nun auch Thomas Oberbeirsteiner in Wattens bekannt gegeben, am 13. März nicht anzutreten. Die Entscheidung sei „nach intensiven Gesprächen mit meiner Familie und den engsten politischen Weggefährten“ gefallen, schrieb Oberbeirsteiner auf Facebook.