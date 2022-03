Obsteig – Mit einem gebrochenen Unterschenkel endete am Sonntagnachmittag die Rodelfahrt eines 29-Jährigen in Obsteig. Auf der Rodelbahn am Grünberglift war er zu weit nach links geraten und prallte gegen den Holzpfahl eines Maschendrahtzaunes. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung flog ihn ein Notarzthubschrauber ins Zammer Krankenhaus. (TT.com)