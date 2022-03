Bus fuhr in Sölden gegen Autoheck: Fahrgast (72) verletzt

Sölden – Ein Linienbus ist am Sonntagvormittag in Sölden mit einem Pkw kollidiert. Durch den Anprall auf das Heck wurde eine Fahrgästin (72), die sich stehend an einer Haltestange festhielt, nach vorne geschleudert. Sie stieß gegen eine andere Haltestange und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein Rettungsteam brachte sie in die Medalp.