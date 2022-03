Bindung ging auf: Skifahrer überschlug sich bei Sturz in Hopfgarten mehrmals

Hopfgarten i. B. – Weil sich während der Fahrt plötzlich die Skibindung öffnete, kam ein 29-Jähriger am Sonntagnachmittag in Hopfgarten heftig zu Sturz. Der Mann überschlug sich auf einer Strecke von 100 Metern mehrmals und zog sich schwere Verletzungen zu. Zu dem fatalen Unfall war es auf einer roten Piste oberhalb der Rigialm gekommen. Die Pistenrettung und das Team des Notarzthubschraubers versorgten den Amerikaner noch an Ort und Stelle, ehe er in die Innsbrucker Klinik geflogen wurde. (TT.com)