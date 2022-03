31-Jähriger stürzte in Kössen mit Paragleiter ab und verletzte sich

Kössen – Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntag im Bereich des Unterbergs in Kössen. Dort wollte ein 31-Jähriger mit einen Highspeed-Gleiter zu Tal fliegen, stürzte aber kurz nach dem Start ab.

Der 31-jährige Deutsche war zuvor mit seinen Tourenskieren bis zum Gipfelhaus aufgestiegen. Dort startete er seinen Talflug. Der Sportler fuhr mit seinen Skiern an und glitt in unmittelbarer Bodennähe bergab. Auf rund 1020 Höhenmetern in Nähe der Scheibenwaldhütte stürzte der Pilot zu Boden und erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades.