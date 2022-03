Fünf Stichwahl-Duelle ab heute bei „Tirol Live", Schwaz beginnt

Diese Woche steht bei „Tirol Live“ ganz im Zeichen der Stichwahlen . Die TT hat die Kandidaten in fünf großen Gemeinden und Städten zum Duell eingeladen. Für die Wähler bietet sich dabei die Möglichkeit, sich noch einmal ein Bild darüber zu machen, wem man am Sonntag dann die Stimme gibt.

Den Auftakt macht heute das vielleicht sogar spannendste Duell. In Schwaz stehen sich BM Hans Lintner (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Victoria Weber gegenüber – sie stellen sich in „Tirol Live“ (ab 18 Uhr auf TT.com) den Fragen von TT-Lokalchef Marco Witting. Lintner, seit 1998 im Amt, muss zum ersten Mal in eine Stichwahl.