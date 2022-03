1500 Langläufer an beiden Tagen: Ganghoferlauf lebte das „Gemeinsame“

Rund 850 Langläufer stellten sich gestern den Skating-Bewerben des Ganghoferlaufs in Leutasch.

Leutasch – Der offiziell 51. Ganghoferlauf in Leutasch stand unter dem Motto „Endlich wieder gemeinsam“ – und genau das durften die am Ende fast 1500 Langläufer an beiden Tagen auch voll auskosten.