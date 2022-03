Verletzter Fußgänger am Straßenrand bei Rinn gefunden: Polizei sucht Zeugen

Rinn – Gegen 4.14 Uhr entdeckte ein Autofahrer am Montag bei Rinn einen blutenden 70-Jährigen am Straßenrand. Er sei zu Fuß auf der Fahrbahn auf dem Heimweg gewesen, gab der Einheimische an. Dabei sei er von einem Fahrzeug gestreift worden. Der verletzte – und laut Polizei auch alkoholisierte – Mann wurde von der Rettung in die Unfallambulanz der Innsbrucker Klinik gebracht.