Eine Multimedia-Playerin macht Schule

Professionelle audiovisuelle Lösungen (AV) bietet die Innsbrucker Firma J. Klausner Professional Multimedia GmbH bereits seit 2005 erfolgreich an. Die Übernahme der Generalvertretung von Clevertouch für Österreich brachte im Jahr 2008 dann auch international Aufschwung: In London wurde das weltweit erste Multitouch-Display mit integriertem Android-Modul präsentiert. Die Idee hat Schule gemacht und den Bildungs- und Businessbereich im Sturm erobert.

Auch im Businessbereich hat der Bedarf an digitalen Lösungen zur Kommunikation in der jüngsten Vergangenheit enorm zugenommen, gilt es doch in Zeiten von Home-­Office, abgesagten Messen und ohne Firmenreisen mit den Beschäftigten und der Kundschaft bestmöglich in Verbindung zu bleiben. „Weltweit wurden im Jahr 2021 80 Prozent aller Besprechnungs- und Konferenzräume mit Touchdisplays ausgestattet. Der E-Learning-Markt wächst im Businessbereich jährlich um 15 Prozent und wird sich in den kommenden fünf Jahren somit verdoppeln“, zieht Klausner Bilanz.