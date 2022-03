Ukraine fordert vom höchsten UN-Gericht: Stoppt Russlands Gewalt

Den Haag, Kiew – In einem dramatischen Appell hat die Ukraine das höchste Gericht der Vereinten Nationen zum Eingreifen gegen Russland aufgerufen. Angesichts der andauernden russischen Angriffe und des menschlichen Leids solle der Internationale Gerichtshof so schnell wie möglich ein Ende der Gewalt anordnen. "Russland muss gestoppt werden", sagte der Vertreter der Ukraine, Anton Korynevych, am Montag in Den Haag. Die Ukraine verklagte das Nachbarland wegen Verletzung der Völkermord-Konvention von 1948. Doch Russland boykottierte die Sitzung.