„Gemeinsam sicher“: Tanzen am Schulweg in Landeck jetzt erlaubt

Neue Schulweg-Sicherheit in Landeck: Auf der von Schülern stark frequentierten Gemeindestraße westlich des Gymnasiums gilt ein Fahrverbot.

Landeck – Auf der einen Seite senkrechter Fels, auf der anderen Seite ein senkrechter Abhang, dazwischen ein drei Meter breiter Asphaltstreifen als Fahrbahn: Das ist der gehsteiglose Perjener Weg, eine Gemeindestraße in Landeck, die Hunderte Kinder und Jugendliche täglich als Schulweg nutzen – zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Gleichzeitig quält sich motorisierter Verkehr durch das gefährliche Nadelöhr. Wobei eine Begegnung zweier Pkw gar nicht möglich ist – einer muss immer in der Ausweichnische warten.

Anrainern war die Situation ebenso ein Dorn im Auge wie der Polizei, Stadtgemeinde, Gym-Direktor Otto Siegele sowie Elisabeth Steinlechner als Koordinatorin der Land-ecker Klima- und Energiemodellregion (KEM). Als Sicherheitspartner bastelten sie alle an einer Lösung im Rahmen der Initiative „Gemeinsam sicher“ des Innenministeriums: Am Ende des Tages verordnete Bürgermeister Herbert Mayer ein temporäres Fahrverbot – von 6.45 bis 7.45 Uhr an Schultagen, gültig ab 14. März. „Ich bin überzeugt, wir haben eine gute Lösung im Sinne der Schüler und Eltern gefunden“, kommentierte Stadtchef Mayer. „Autofahrern ist das Fahrverbot und der damit verbundene Umweg zumutbar.“