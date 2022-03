Euregio im Außerfern wurde zum Verein umstrukturiert

Reutte – Gleich mit mehreren großen Veränderungen beginnt das Jahr 2022 für die „Euregio via salina“. Die größte betrifft die Struktur. War die Euregio bisher ein loser Zusammenschluss dreier Trägervereine im Raum Allgäu-Außerfern-Kleinwalsertal, so sind jetzt sowohl deutsche als auch österreichische Partner in einem Verein organisiert: dem Euregio via salina e.V.