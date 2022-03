Osttirol ist für Kinofilm Schauplatz eines ganzen Bergbauernlebens

Das Produzententeam von „Ein ganzes Leben“ mit Regisseur Hans Steinbichler (vorne l.) und den Hauptdarstellern Stefan Gorski (Mitte) sowie August Zirner (vorne r.) am Drehort in Osttirol.

Andreas Egger könnte eine reale Person aus Osttirol oder einer anderen Tiroler Landgemeinde sein. Tatsächlich ist er aber fiktiv, die Hauptfigur im Spielfilm „Ein ganzes Leben“. Die Dreharbeiten fanden zuletzt in Matrei in Osttirol und im Debanttal statt. Ein Berghang in Hinteregg, die Matreier Nikolauskirche und ein Haus im Ortsteil Gruben, das im Film das Gasthaus „Goldener Gamser“ darstellt, sind in „Ein ganzes Leben“ zu sehen, weiß Isabella Schulmeister, Sprecherin der Tobis Film Wien. „Und die Hütte, in der Andreas Egger laut Drehbuch wohnt, wurde eigens aufgebaut.“ Dem Osttiroler Publikum wird auch das ein oder andere Gesicht im Film bekannt vorkommen, denn zahlreiche einheimische Statisten spielen in „Ein ganzes Leben“ mit.