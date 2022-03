Starker Auftritt: Pöltl war Matchwinner für San Antonio gegen die Lakers

San Antonio (Texas) - Jakob Pöltl ist am Montag (Ortszeit) beim 117:110 der San Antonio Spurs gegen die Los Angeles Lakers in der National Basketball Association (NBA) zum Matchwinner geworden. Der Center verbuchte 18 Punkte, davon elf der letzten 16 seines Teams im Spiel, und sieben Rebounds, vier Assists sowie einen Block in 25:19 Minuten Einsatzzeit. Beim Gegner war LeBron James nicht mit von der Partie. Beschwerden im linken Knie zwangen den Superstar zu einer Pause.

So schlecht die Partie für Pöltl begonnen hatte, so gut endete sie. Weil der Center bereits nach 1:36 Spielminuten mit zwei Fouls belastet war, musste er früh auf die Bank. Im Finish drehte er jedoch groß auf und führte die Texaner, die zuletzt vier Mal hintereinander verloren hatten, zum 25. Saisonsieg. Das 117:110 war freilich auch für Gregg Popovich von Bedeutung. Der 73-jährige Coach der Spurs feierte seinen 1.335. Sieg in der regulären NBA-Saison und holte damit Don Nelson an der Spitze ein.