EU-Gipfel in Frankreich tagt zu Ukraine-Beitritt und Energiepolitik

Paris, Kiew, Moskau – Der russische Angriff auf die Ukraine überschattet den Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Donnerstag und Freitag im französischen Versailles. Ursprünglich stand die Wirtschaftspolitik im Fokus, nun wird bei dem Treffen an dem geschichtsträchtigen Ort primär die strategische Neuaufstellung Europas infolge des Ukraine-Kriegs beraten: "Wir haben vereinbart, unsere Abhängigkeit von russischen Gas-, Öl- und Kohleimporten zu beenden", heißt es in einem Gipfelentwurf.

Europa könne bei seiner Verteidigung und Energieversorgung nicht länger von anderen abhängig sein, sondern müsse stärker in die eigene Unabhängigkeit investieren, forderte zuletzt auch der französische Präsident Emmanuel Macron. Frankreich hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird an dem Sondergipfel teilnehmen.

Ein Embargo auf russische Gasimporte würde Österreich stark treffen. Bei einem Wegfall der Russlandimporte wären rund 10 Prozent des gesamten Energiebedarfs in Europa gefährdet, in Österreich wären es sogar 19 Prozent, ergab eine Studie des österreichischen Kreditversicherers Acredia in Zusammenarbeit mit Euler Hermes. Europas Gasspeicher seien derzeit zu 29 Prozent gefüllt, das reiche bei diesem milden Winter bis Ende März.

Außerdem kündigte EU-Ratschef Charles Michel an, die EU werde "in den kommenden Tagen über den Beitrittsantrag der Ukraine diskutieren". Vertreter der 27 EU-Staaten hatten sich am Montag darauf geeinigt, dass die EU-Kommission eine Einschätzung zum möglichen EU-Beitritt der Ukraine, Moldau und Georgien abgeben soll. Dies dauert laut einem EU-Vertreter in der Regel ein bis eineinhalb Jahre.