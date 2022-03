Ban Ki-Moon Stipendium & 20 Double Degrees

29 Bachelor- und Masterstudien in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Life Sciences sowie umfangreiche akademische Weiterbildungsmöglichkeiten für ambitionierte Berufstätige und Entscheidungsträger bilden das innovative MCI Studienangebot.

Durch die hohe Praxisnähe, Professionalität und Internationalität am MCI eröffnen sich Absolventen aller MCI Studienrichtungen vielfältige berufliche Perspektiven.

Rechtzeitig bewerben! Eine rechtzeitige Bewerbung für die begehrten Studienplätze an der Unternehmerischen Hochschule® ist entscheidend.

Die nächste Bewerbungsfrist für einen Studienstart im Herbst 2022 endet am 03.04.2022. Online: mci.edu/bewerbung

Möglich ist die Teilnahme an der Podiumsveranstaltung oder online unter mci.edu/livetalk mit Fragen an livetalk@mci.edu

Mit seiner einzigartigen Plattform „Distinguished Guests at MCI“ ist die Unternehmerische Hochschule® wöchentlich Gastgeber für internationale Begegnung, Erfahrungsaustausch & Dialog. Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik teilen dabei im Gespräch mit Rektor Andreas Altmann ihre Expertise und Gedanken zu ausgewählten Themen. Nicht verpassen: Dieter Kempf, Präsident a. D. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V | Sindi Mabaso Koyana, AWCA Investment Holdings | Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Bildung | Lech Walesa, Friedensnobelpreisträger.

Begehrte Kompetenzen für Top-Jobs: 85 % der MCI Studierenden schließen ihr Studium in der Sollstudienzeit ab, sind am qualifizierten Arbeitsmarkt besonders gefragt und verfügen bereits vor Studienabschluss über mehrere Jobangebote. Die Unternehmerische Hochschule® ermöglicht Alumni profunde akademische Kompetenzen und sorgt für innovativen Know-how-Transfer in einem starken und wachsenden internationalen Netzwerk.