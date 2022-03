Vorerst 2500 bis 3000 Plätze für Flüchtlinge aus Ukraine in Tirol

Innsbruck – In Tirol stehen für erwartete Flüchtlinge aus der Ukraine "in einem ersten Schritt" vorerst 2500 bis 3000 Plätze zur Verfügung. Die Kapazitäten würden sich aber laufend ändern und "weiter ins Positive" gehen, erklärte LH Günther Platter (ÖVP) am Dienstag. Insgesamt 1200 Plätze seien von 200 Privatpersonen eingemeldet worden, so Platter, der von einer "großen Solidaritätswelle" der Tiroler sprach.

Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler berichtete indes von kirchlichen Einrichtungen, die als Quartiere zur Verfügung stünden. Dabei handelte es sich um das ehemalige Kapuzinerkloster in Imst, das frühere Franziskanerkloster in Reutte und das Franziskanerkloster in Innsbruck, das mittlerweile aufgelassene Bildungshaus "Haus Marillac" der Barmherzigen Schwestern in Innsbruck sowie das ehemalige Benediktiner-Stift Fiecht. Glettler will zudem einen Brief an die Pfarren hinsichtlich Quartieren für Flüchtlinge schreiben, das Land will zudem die Gemeinden informieren, sich dahingehend bereitzuhalten. Als Erstanlaufstelle für Flüchtlinge soll übrigens das vor zwei Jahren geschlossene Hotel Europa nahe des Innsbrucker Hauptbahnhofes fungieren.